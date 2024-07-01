الكل مقابل الكل.. شعار مفاوضات الأسرى باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت المشاورات بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي أمس، لمناقشة ملف الأسرى والمختطفين، في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.

ووضعت ميليشيات الحوثي شرطا جديدا في بنود مفاوضات مسقط، وهي عودة الحجاج اليمنيين، رغم أنها قامت باحتجاز 4 طائرات يمنية بمطار صنعاء، ومنعتها من نقل الحجاج اليمنيين.

وأغلقت الميليشيات الانقلابية مطار صنعاء عقب قرارها احتجاز 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، وهو ما عدته الحكومة الشرعية تصعيدا يهدد خطوط الملاحة الجوية في البلاد.

وأكد الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين، عزمه على عقد صفقة مع ميليشيات الحوثي لإطلاق «الكل مقابل الكل».

وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى ماجد فضائل، إن الوفد الحكومي ماضٍ «نحو الإفراج الكلي على قاعدة الكل مقابل الكل».

وأعلنت ميليشيات الحوثي بندا جديدا في المفاوضات التي انطلقت أمس مع الحكومة الشرعية، في العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس ما يسمى بـ«المجلس السياسي» التابع للحوثيين، مهدي المشاط، مع رئيس اللجنة العسكرية في وفد الحوثيين المفاوض يحيى الرزامي.

وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن المشاط وجه الرزامي «بمتابعة عودة بقية الحجاج اليمنيين».

ميدانيا، أعلنت قوات الجيش الوطني إحباط محاولتي تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهات تعز جنوب غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولتي تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، الليلة الماضية، بالدمينة شمال غرب المدينة، والثانية بمنطقة الشقب جنوب شرق، دون ذكر تفاصيل أخرى.

واستهدفت ميليشيات الحوثي بقذائف المدفعية مواقع الجيش الوطني في منطقة الضباب غربي مدينة تعز.

وسبق أن قصفت الميليشيات مناطق سكنية في منطقة الصياحي والضباب ومواقع الجيش الوطني بالمطار القديم، وجبهة الصياحي غرب تعز، تزامنا مع محاولات تسلل في جبهة عصيفرة شمال المدينة، أسفرت عن مقتل وجرح عناصر حوثية.

يأتي تصعيد ميليشيات الحوثي في جبهات مدينة تعز، بعد افتتاح طريق «الكمب - جولة القصر» شرق المدينة المحاصرة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني.

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