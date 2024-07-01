شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التغيير الحكومى جزء من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن التغيير الحكومي يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يتواكب التغيير الحكومي مع تغيير شامل يتناسب مع متطلبات الفترة الرئاسية الجديدة.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن الفترة الرئاسية الجديدة تتطلب تبني سياسات وأفكار جديدة تتماشى مع طموحات وآمال الشعب المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التحديات التي تواجهها مصر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، تستدعي وجود حكومة قادرة على التعامل بفعالية مع هذه القضايا وتحقيق إنجازات ملموسة.

وشدد النائب نادر الخبيري، ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع مؤسسات الدولة.

وأكد عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في جهوده لتحقيق الاستقرار والتنمية، معربا عن ثقته في أن التغيير الحكومي الشامل سيسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار التي تسعى إليها مصر.