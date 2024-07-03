"سميحة" تطلب خلع زوجها: "عايزني أبيع كليتي ونشتري تاكسي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت" سميحة.ح"، 33 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "عايزني أبيع كليتي ونشتري تاكسي".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1380 لسنة 2023، بأنها تعرفت على زوجها"جمال. ع"، 38 سنة، نقاش، عن طريق أسرتها، وبعد التعارف وجدته ميسور ومتعلم وتظاهر بالحنية والطيبة معها، لذا وافقت على الزواج بعد مرور سنة ونصف من الخطبة.

تكمل الزوجة حديثها لـ"الخليج 365": عشنا حياة زوجية سعيدة فزوجي في البداية، وحينها كان يمارس زوجي عمله كـ "نقاش" باليومية، وكانت الحياة مستقرة، وبعد مرور شهور لاحظت تغير جذري، فبات يفضل البقاء بالمنزل بدلاً من البحث عن عمل، بعدما توقفت شركته عن العمل.

تشكو" سميحة" زوجها لمنزل أسرتها: بعد مرورنا بأزمات مالية متعددة وكان يحلها والدي، طالبني زوجي ببيع "كليتي" وأخذ مبلغ 100 ألف جنيه وشراء سيارة تاكسي، حينها لم أقبل بالأمر وقمت بتحرير محضر ضده لعدم التعرض.

تختتم الزوجة: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضده، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.