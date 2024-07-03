شكرا لمتابعة خبر عن إقامة حفل ملتقى الشلال وقصور العسابلة للفن التشكيلي بالنماص .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقيم في مدينة النماص ملتقى الشلال وقصور العسابلة للفن التشكيلي والذي ضم اثنى عشر فنان وفنانة تتنوعت أساليبهم وجمعهم حب الفن التشكيلي.

وقد أوضح الفنان التشكيلي محمد الشهري المشرف على الملتقى أن هذه الملتقيات فيها الكثير من الفائدة للفنانين من حيث الاحتكاك وتبادل الخبرات ونتاج ذلك يصب في مصلحة الحركة التشكيلية السعودية.

وقد نوه في كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي على أهمية تبني مثل هذه الملتقيات من الجهات الحكومية الرسمية وكذلك القطاع الخاص لما يساهم في رفد الحراك الثقافي السعودي .