شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب: نحتاج روح التلاحم فى ثورة 30 يونيو لاستكمال بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من الصعاب التي يواجهها الوطن والتي تجمعت من عدة عوامل أغلبها عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا، إلا أننا استطعنا أن نواجه هذه الأزمات بكل ما أتيح لنا من معطيات تخدم الوطن ومقدراته.

وأضاف سالم في تصريحات صحفية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أن ذكرى الثورة التي أعادت لنا الوطن من مخالب قوى الشر والتي كانت تحيك له المؤامرات لن تُنسي، وسوف يظل كل مصري مخلص لوطنه يتذكر جيدا كل تفاصيلها، مشيرا إلى أن اللحظات الأولى لثورة 30 يونيو الخالدة لازالت في ذاكرة الشعب المصري حية بكل تفاصيلها، حيث كانت هناك حالة من اليأس والأحباط تسيطر على الموقف كله وهنا انتفض الشعب ليقول كلمته الحاسمة.

وأوضح سالم، أن حالة التلاحم بين قوى الشعب والجيش والشرطة التي حدثت في 30 يونيو 2013 إنما هي تجسيد واضح لحب الوطن ووحدة الصف دائما، مشيرا إلى أننا الان في أشد الحاجة إلى هذا التلاحم للحفاظ على الوطن، ويجب أن نعمل جميعا من أجل بقاء راية مصر عالية مطمئنة، فلا يوجد وقت للنزاع أو التناحر والخلافات، فالأوطان تبني بالارداة الحقيقية للشعب.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اسم ثورة يونية سيظل مرتبط بأسم الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة الهُمام الذي ساعد ودعم وحمى وقدم الشهداء من أجل مصر ،

ووجه وكيل خطة النواب التحية لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة والشعب وتحية خاصة للشعب المصري العظيم والدول العربية الشقيقة التي مدت لنا يد العون وكانت بمثابة السند والدعم لمصرنا الحبيبة كما وجهة سالم التحية للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي الذي يحاول جاهدا أن يرتقي بالوطن ويحميه من المخاطر ويعبر به إلى الأمان والاستقرار .