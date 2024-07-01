تطواف في شوارع بلدة اصنون- زغرتا بمناسبة اختتام شهر قلب يسوع الاقدس

أقيم في بلدة أصنون - زغرتا بمناسبة اختتام شهر قلب يسوع الاقدس تطواف في شوارع البلدة تقدمه كاهن الرعية قيصر اسحاق. وانطلق التطواف من كنيسة الرعية ثم الى مدافن البلدة وعاد فجال في أحيائها. واكد كاهن الرعية الاب قيصر اسحاق، "أن التعبد لقلب يسوع الأقدس هو تعبير قوي عن العلاقة القوية بيننا وبين قلب يسوع. وهو يذكرنا بحب المسيح اللانهائي واستعداده لتحمل المعاناة من أجل خلاصنا. على امل انت تكون صلواتنا لخلاص وطننا وأمنه وسلامه".

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