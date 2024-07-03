الحكومة اليابانية: نتابع عن كثب وباهتمام كبير تطور العلاقات الروسية الصينية

لفت الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي (Yoshimasa Hayashi)، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إلى أنّ "وفقًا للجانب الرّوسي، ستُعقد قمّة بين الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ والرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​، على هامش اجتماعات منظّمة شنغهاي للتّعاون اليوم. وتتابع بلادنا ككل عن كثب وباهتمام كبير، التطوّر في العلاقات الرّوسيّة الصّينيّة، بما في ذلك نتائج هذه القمّة".

وكان بوتين قد توجّه اليوم الأربعاء إلى أستانا عاصمة كازاخستان، حيث سيشارك في قمّة منظّمة شنغهاي للتّعاون تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدّد الأطراف- السّعي لتحقيق السّلام والتّنمية المستدامين".

وعلى هامش القمّة، سيعقد بوتين اجتماعات ثنائيّة مع الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، الرّئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرّئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما سيجتمع بالقائم بأعمال الرّئيس الإيراني محمد مخبر.