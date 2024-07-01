شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سولاف درويش: ضبط الأسعار والتحديات الاقتصادية أولوية الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون على رأس أولوياتها الفترة المقبلة تخفيف معاناة المواطنين وحماية المستهلك، وأن يتم تحديد رؤية واضحة وآلية للرقابة على الأسواق والسيطرة على زيادات الأسعار ومواجهة ارتفاع معدل التضخم للسيطرة عليه، مشددة على ضرورة قيام كل الوزارات والجهات المعنية بدورها في التصدي لارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

وأضافت "درويش"، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة عليها أن تبذل أقصى جهدها الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية وأن تضع رؤية اقتصادية متكاملة لمواجهة الأزمات ووضع الحلول اللازمة.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة خروج قانون العمل للنور بما يليق بأطراف العملية الإنتاجية الثلاثة ويتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

ودعت الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي إلى سرعة حل مشكلة انقطاع الكهرباء فيما يتعلق باحتياجات من البترول، كما شددت على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأن يكون على أولويات الحكومة الجديدة، لتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، وأن تكون هناك رؤية واضحة في هذا الملف، فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وغيرها من مشروعات تعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

