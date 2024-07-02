شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الحكومة الجديدة عليها وضع أولوية لحل مشاكل المواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن مطالبات الحزب من الحكومة واضحة وهي الاهتمام باتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط.

وأضاف الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن الحكومة عليها أن تنتهج نهجا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات ولا سيما التي تمس المواطن في حياته اليومية في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا الي جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار عناني إلى أن الحكومة السابقة بذلت جهدا كبيرا لكن المواطن يعنيه في المقام الأول ما يمسه من خدمات مباشرة من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم ولن يتأتى ذلك إلا من خلال السير قدما باتخاذ سياسات اقتصادية قادرة علي تحقيق ذلك.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن الحكومة يجب ان تستثمر فيما ما تم طرحه من حلول كثيرة لمعظم القضايا التي تهم المواطن في الحوار الوطني وأن تعمل علي تنفيذها في إطار تأكيد الرئيس علي ان استمرار الحوار الوطني ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي أكبر.

وأضاف "بلاط" إننا وإذ نثمن ما تم في سياستنا الخارجية إلا أننا نطالب الحكومة بضرورة انفتاح أكبر مع التأكيد علي التمسك بالثوابت الوطنية واستغلال ذلك في إحداث خطوات فارقه لاسيما في مجال الاستثمار والصناعة والسياحة.

وأكد الحزب أن الشعب يعلق آمال كبيرة علي الحكومة القادمة في تخطي العقبات الاقتصادية والإقليمية الراهنة مع تحقيق تفاعل أكبر مع المواطن المصري الذي يستحق كل التقدير والاحترام والذي نعمل جميعا من أجله.