شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد و 3 مصابين فى قصف مدفعى إسرائيلى على شارع الشعف شرقى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، عن سقوط شهيد وإصابة 3 فلسطينيين فى قصف مدفعى لجيش الاحتلال على شارع الشعف شرقي مدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن نحو 9 من كل 10 أشخاص فى قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع.

ونقلت قناة الحرة الفضائية، عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" آندريا دي دومينيكو قوله "إن 1.9 مليون شخص يعتقد أنهم نزحوا من غزة"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين حيث يعيش ما بين 300 إلى 350 ألف شخص شمال المنطقة المحاصرة.

ويواصل النازحون الفلسطينيون من الجانب الشرقي لمدينة خان يونس الوصول لمناطق أخرى من المدينة الجنوبية ذاتها، وذلك في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل الاثنين الماضي بينما يواجه نازحون وسط غزة تراكم النفايات والصرف الصحي ما يعرض حياتهم لخطر انتشار الأمراض.