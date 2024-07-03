الرئيس التونسي يحدد 6 تشرين الاول موعدا للانتخابات الرئاسية في تونس

اعلنت الرئاسة التونسية في بيان، إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول 2024".

ولم يعلن سعيد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات 2019 عن ترشحه رسميا. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه سعيا لولاية ثانية.