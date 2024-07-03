اعلنت الرئاسة التونسية في بيان، إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول 2024".
ولم يعلن سعيد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات 2019 عن ترشحه رسميا. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه سعيا لولاية ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يحدد 6 تشرين الاول موعدا للانتخابات الرئاسية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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