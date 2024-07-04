فيديو- أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد: التواجد الميداني وتذليل الصعاب التي تواجه المواطن



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أكد اللواء هشام أحمد أبو النصر، محافظ أسيوط، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول اجتماع مع المحافظين الجدد هي تذليل الصعاب التي تواجه المواطن؛ مؤكدًا أن تكليفه بهذا المنصب هو تشريف له.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن من توجيهات الرئيس التركيز على التواجد الميداني ورفع مستوى الحياة ومعيشة المواطن والعمل على تنمية المحافظة وتكثيف الجهود فيها للإزدهار، ووصولها إلى الصورة الحقيقة الجذابة للمحافظة؛ مؤكدًا أن المواطن سيشعر بتغيير كبير وسيرى التواجد الميداني لكافة قيادات المحافظة والعمل على حل كافة مشاكلهم.

جدير بالذكر أن اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظ أسيوط الجديد يتيمز بالكفاءة والتفانى فى العمل خلال فترة عمله بقطاع الشرطة ،وكان معروفاً بالحزم والجدية فى العمل وتدرج فى المناصب حتى تولى مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة .

كان اللواء هشام أحمد أبو النصر قد تخرج في كلية الشرطة دفعة 1985 وتدرج فى المناصب حتى شغل مأمورا لقسم شرطة الوايلي ثم تولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتي يوليو 2020.

وشغل " أبوالنصر " منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام "حكمدار قطاع شرق القاهرة" خلال الفترة من يوليو 2020 وحتي يوليو 2021 ليتم ترقيته مديراً لأمن مطروح ، إلي أن تقلد منصبه "مديرأمن الجيزة " مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وعضواً بالمجلس الاعلى للشرطة فى يوليو 2022 .