استطلاع: حزب العمال البريطاني في طريقه للفوز في الانتخابات بأكبر أغلبية منذ عام 1832

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن "استطلاعًا لمؤسسة YouGov يشير إلى أن حزب العمال في طريقه إلى الفوز في الانتخابات بأكبر أغلبية منذ عام 1832".
واختتمت الأربعاء حملات الانتخابات العامة البريطانية وسط دعوات من زعماء الأحزاب المتنافسة لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأقر حزب المحافظين الحاكم بأنه سيمنى بهزيمة أمام حزب العمال بزعامة كير ستارمر قبل يوم من فتح مراكز الاقتراع، محذرا من أن الحزب المعارض في طريقه لتحقيق فوز لم يسبق له مثيل.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المنتمي ليسار الوسط يتجه لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التي ستجرى الخميس، بما ينهي حكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما.
وفي مواجهة التوقعات بتحقيق المحافظين أسوأ نتيجة في تاريخهم، حوّل الحزب تركيزه إلى الحد من الأضرار وقال إنه بحاجة للفوز بعدد كاف من مقاعد البرلمان لتوفير معارضة فعالة لأي حكومة يشكلها حزب العمال.
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