إصابة طفل وانهيار جزئي لعقار مجاور.. تفاصيل سقوط عقار بالحي القبلي في شبين الكوم



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئ أهالي الحي القبلي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب الساعة 11 مساء الأربعاء، بسقوط عقار مكون من 3 طوابق دون سابق إنذار، مما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة والذين هرعوا لموقع الحادث وأبلغوا الحماية المدنية لسرعة اتخاذ اللازم.

شهود عيان أفادوا موقع الخليج 365 أن سكان العقار قد تركو المنزل بالفعل جراء تصدعه وصدور قرار إزالة بشأنه، مشيرين إلى الحادث لم يُسفر عن سقوط ضحايا مُشيرين إلى طفل تصادف تواجده في الشارع لحظة انهيار العقار وتعرض لصدمة عصبية قررت أسرته نقله لإحدى المستشفيات الخاصة للاطمئنان عليه وحالته جيدة.

وتسبب سقوط العقار مساء الخميس، في انهيار جزء من عقار مجاور بذات المنطقة السكنية في الحي القبلي، وعليه قررت الجهات المسؤولة إخلاءه مع عقار آخر حرصًا على سلامة قاطنيه، وفحصهما من خلال لجنة هندسية تجزم بإمكانية العيش فيهما من عدمه.

في ذات السياق، فرضت قوات الأمن كردونًا حول موقع الحادث لتسهيل عمل الحماية المدنية وإبعاد الأهالي عن أي مخاطر قد تلحق جراء الأعمال، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.