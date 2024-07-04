الاحتلال ينفذ عدة اقتحامات بالضفة الغربية وسط اشتباكات ويعتقل فلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم جيش الاحتلال مدينة طولكرم واعتقل سيدة فلسطينية شمال الضفة الغربية وشاباً من عزبة الجراد شرقي المدينة تنفيذ حملة مداهمات واسعة وسط تنفيذ حملة تحقيقات ميدانية.

وذكرت مصادر محلية أن عمليات إطلاق نار واستهداف بالعبوات الناسفة تعرضت له الآليات العسكرية في خضم تصدي الأذرع العسكرية لجيش الاحتلال.

ودمر جيش الاحتلال مطبعة ومركزاً للنشر بمدينة طولكرم حيث تم تحطيم محتوياتها وأجهزة الطباعة فيها بشكل متعمد دون سابق إنذار

وفي مدينة قلقيلية اقتحم جيش الأحتلال عدة أحياء وسط شن حملة مداهمات واسعة بالمدينة أسفرت عن اعتقال فلسطينيين وتنفيذ تفتيش في عدد من المحال التجارية والمنازل.

وفي نابلس اقتحم جيش الاحتلال البلدة القديمة وداهم حارة الياسمينة ومسجداً وسط عمليات تمشيط وتدقيق دون أن يبلغ عن اعتقالات فيما تعرضت الآليات العسكرية الإسرائيلية لعمليات إطلاق نار.

كما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات وسط اندلاع مواجهات عنيفة في بلدات عقربا وسبسطية جنوب وشمال غرب المدينة دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.