دون وقوع إصابات.. روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين فوق تامبوف فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة تامبوف الروسية، مكسيم إيجوروف، فجر اليوم الخميس، عن إسقاط طائرتين مسيَّرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وبحسب "سبوتنيك"، كتب "إيجوروف"، في حسابه على "تليجرام": "اليوم في نحو الساعة الرابعة صباحًا في مقاطعة تامبوف، تمَّ تسجيل تحليق طائرتين بدون طيار وإسقاطهما، ولا يوجد ضحايا أو دمار".

وأكد إيجوروف أنّ "الوضع تحت السيطرة".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.