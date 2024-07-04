شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شرق طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية أن زلزالًا بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة تشيبا، شرق العاصمة اليابانية، وشعر به سكان الأحياء الـ23 في طوكيو، اليوم الخميس، ولكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الزلزال وقع نحو الساعة الثانية عشرة واثنتا عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته 4 على مقياس قوة النشاط الزلزالي وأقصاه 7 في مدينتي كاتسورا وإيسومي في تشيبا.

وأضافت هيئة الأرصاد أن مركز الزلزال كان قبالة الساحل الشرقي لمحافظة تشيبا على عمق نحو 60 كيلومترا.