شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تندد بقرار إسرائيل إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت النرويج بقرار إسرائيل "إضفاء الشرعية" على خمس بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم، إن بلاده ترى أنه من "غير المقبول على الإطلاق" أن تقرر إسرائيل أيضًا المضي قدمًا في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضح أن القرارات تقوض جهود إحلال السلام في المنطقة مطالبًا إسرائيل بالتراجع عنها.

