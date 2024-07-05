الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غدًا وضباب كثيف على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​الطقس​ صيفي وحار نسبيًّا على الجبال وفي المناطق الدّاخليّة، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة حتّى يوم غد الجمعة،لتنخفض بشكل تدريجي وتعود ضمن معدّلاتها الموسميّة ودونها يوم السّبت، تحت تأثير منخفض جوّي محدود الفعاليّة متمركّز غرب تركيا؛ ومن المتوقّع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم الأحد"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في ​لبنان​ غدًا الجمعة غائم جزئيًّا، مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة على السّاحل الشّمالي والجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة، وتتكاثف الغيوم مساءً؛ وتكون الأجواء مهيّئة ليلًا لتساقط أمطار خفيفة شمال البلاد".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدّلاتها الموسميّة على الجبال وفي الدّاخل، بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة شمال البلاد؛ كما تنشط الرّياح أحيانًا".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصّباحيّة، وعودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانًا".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و80%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".