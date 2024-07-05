شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستاني يطالب بمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائم الحرب والان نبدء بالتفاصيل

إبادة جماعية

الدمام - شريف احمد - جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، مطالباً بمحاسبة المحتل الإسرائيلي على ارتكابه جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.وأوضح خلال كلمته بقمة رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون" التي انعقدت اليوم في كازاخستان، أن المحتل الإسرائيلي متورط في الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية قد وصفت ما يقوم به المحتل الإسرائيلي في غزة بأنها إبادة جماعية.وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يكثف الجهود للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في غزة؛ لحماية المدنيين المحاصرين. وذكر أن باكستان تؤيد حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل 1967، وأن تكون القدس عاصمة لها.