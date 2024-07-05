اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

ثمّن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع الزنداني، مواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه اليمن ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي، وتقديم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني، أمس، رئيسَ بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن، سرحان المنيخر.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، بحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، وأهمية تفعيل انعقاد اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن.

وفي سياق منفصل، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي («سنتكوم»)، أمس، أن قواتها دمرت بنجاح موقعي رادار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وزورقين مسيّرين في البحر الأحمر خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

ولردع الحوثيين، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في البر اليمني منذ 12 يناير الماضي.

وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات ضد مواقع صواريخ ومسيّرات يقول إنها قواعد حوثية للإطلاق.