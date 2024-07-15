أمن الدولة- صور أوقفت سوريًا لممارسته السحر والشعوذة واستغلال بعض النساء والرجال

أوقفت مديريّة أمن الدولة في صور، السوريّ (خ. م.)، وبعد التحقيق معه، اعترف بممارسة السحر والشعوذة، واستغلال بعض النساء والرجال في هذا الموضوع؛ وتمّ تحويله على الجهة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.

وعممت المديريّة العامّة صورته، كي يتمكن مَن تعرّض لابتزازه من التواصل مع مكتب صور في أمن الدولة على الرقم 07741583، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.