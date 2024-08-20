أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: نتانياهو رفض منح فريق التفاوض المساحة الكافية للتوصل إلى اتفاق

اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تلقى تحذيرا من وزير الدفاع يوآف غالانت والمفاوضين من تأخير الاتفاق لحين تحقيق كل مطالبه.

ولفت أكسيوس الى ان غالانت والمفاوضون قالوا لنتانياهو إن تأخير الاتفاق سيعرض حياة الاسرى للخطر ويرفع احتمال حرب إقليمية.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، بان نتانياهو رفض منح فريق التفاوض المساحة الكافية للتوصل إلى اتفاق.