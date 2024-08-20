اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تلقى تحذيرا من وزير الدفاع يوآف غالانت والمفاوضين من تأخير الاتفاق لحين تحقيق كل مطالبه.
ولفت أكسيوس الى ان غالانت والمفاوضون قالوا لنتانياهو إن تأخير الاتفاق سيعرض حياة الاسرى للخطر ويرفع احتمال حرب إقليمية.
ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، بان نتانياهو رفض منح فريق التفاوض المساحة الكافية للتوصل إلى اتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: نتانياهو رفض منح فريق التفاوض المساحة الكافية للتوصل إلى اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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