الشرطة الأمريكية تلقي القبض على رجل مسلح بمحيط مؤتمر الحزب الجمهوري

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بإلقاء الشرطة الأميركية القبض على رجل في محيط موقع انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري، والعثور بحوزته على بندقية من نوع AK-47.

ووفق الشبكة فإنه ألقي القبض على الرجل في محيط المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، يوم الإثنين، وقد أعلن مصدر فيدرالي من قوات إنفاذ القانون عن الخبر الأربعاء.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن الرجل المسلح، والذي يبلغ من العمر 21 عاما، كان بحوزته إلى جانب البندقية مخزن رصاص كاملا، كما كان يرتدي قناع تزلج.

وقالت الشرطة إن الرجل ليس لديه رخصة سلاح في ولاية ويسكنسن أو أي ولاية أخرى.

وأضافت أن الاتهامات الموجهة للرجل في انتظار المراجعة من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة ميلووكي.