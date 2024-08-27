شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية كبار السن على رأس أولويات التحالف الوطني بالمحافظات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ساهم وجود التحالف الوطنى للعمل الأهلي في أن يكون آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الابعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام، للفئات الأولى بالرعاية.

ويتضمن جهود التحالف في إطار روح التكافل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي إيلاء الاهتمام بكبار السن ورعايتهم، وتمثلت آخر الجهود في قيام مؤسسة الجارحي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بزيارة إلى دار مسنين مجمع بدر الإسلامي بالفيوم و حضر الزيارة عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وقيادات المؤسسة والعاملين بها، بالإضافة إلى مجموعة من المتطوعين.

وشملت الجهود أيضا، تنظيم مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع حفلًا مميزًا لأهلنا من كبار السن والأيتام في مجمع دار المسنين ودار الأيتام بنين ودار الأيتام بنات و تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لكبار السن والأيتام، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، والتأكيد على أهمية العناية بهم ورعايتهم.