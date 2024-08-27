شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: التصريحات حول بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى سافرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، تصريحات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذى أعلن أنه سيبني معبدًا يهوديًا في باحات المسجد الأقصى، واصفا إياها بالسافرة ولاتصدر إلا من شخص غير مسئول ، يريد السباحة في بحر من الدماء.

وأضاف وكيل دفاع النواب، بأن إسرائيل هزمت القانون الدولي وهزمت المحكمة الجنائية الدولية وهزمت الإنسانية وسط صمت العالم الذي صم آذانه وأغلق أعينه عن سماع ورؤية ماتقوم به إسرائيل من مذابح للفلسطينيين في غزة، وسط غطاء أمريكي وغربي غير مقبول ، ينذر بكارثه وحرب عالمية ثالثة محققة.



وتابع إبراهيم المصري، بأن إسرائيل الطفل المدلل لأمريكا، والغرب ارتكب جرائم تفوق مذابح التتار والبربر في القرون الماضية، ومع ذلك يجد دعم غير عادل وخبيث من قوي دولية علي رأسها أمريكا والغرب والصهيونية العالمية، ولكن هذا لن يدوم والحق سينتصر والظلام سيزول لامحالة.

وأشاد وكيل دفاع النواب بموقف مصر الواضح والصلب بشأن رفض التصريحات الإسرائيلية ورفض فرض الهيمنة الإسرائيلية، موضحا بأن مصر دفعت الثمن كثيرا، ومع ذلك لم ولن تتخلي عن الأشقاء في فلسطين، وستظل عمود الخيمه والداعم الأكبر القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة ورام الله، حتي نيل حقوقهم الكاملة والمشروعة.