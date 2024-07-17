ائتلاف حكومة نتانياهو رفض مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 تشرين الأول

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ "الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أحبط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من تشرين الأول"، وذلك بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب "القسام".

بدوره، أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أنّ "الائتلاف الحاكم رفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول لأنه مذنب بارتكاب أسوأ كارثة في تاريخ البلاد".

من جانبه، قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية السابقة بيني غانتس: "أنتظر من نتانياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية والكشف عن البروتوكولات لاستخلاص الدروس"، مضيفًا "لا يمكن أن نعيد الزمن لما قبل 7 تشرين الأول، لكن يمكننا أن نعيد الأسرى وأن نعيد مواطني الشمال ليعيشوا في بيوتهم".

إلى ذلك، ذكر وزير الاتصالات الإسرائيلي عن حزب الليكود شلومو قارعي، "أننا لن نقبل بلجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول مسيسة يترأسها يائير لابيد أو بيني غانتس".