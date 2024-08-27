فنانة مصرية شهيرة صرخت بشكل هستيري بعدما تحول مشهد معاشرتها إلى حقيقة؟ .. لن تصدق من تكون ومن الفاعل؟

فنون - كتب سعد محمود - اعتبرت من اجمل فنانات مصر وهي فنانة شهيرة ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة .

تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .

من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ، وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .