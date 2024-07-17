رئيس مجلس النواب الأميركي شكّل فريقًا للتحقيق بمحاولة اغتيال ترامب ودعا مديرة الخدمة السرية للاستقالة

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون، عن تشكيل فريق عمل خاص داخل مجلس النواب للتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق والمرشّح الجمهوري دونالد ترامب خلال التجمع الانتخابي في بنسلفانيا السبت الماضي.

ولفت، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إلى "أنني أدعو لاستقالة مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل عقب محاولة اغتيال ترامب".

وفي قت سابق، فتحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقًا في أداء الخدمة السريّة في تأمين التجمع الذي شهد محاولة اغتيال ترامب.

وأمس، أعلن البيت الأبيض، أن تحقيق سلطات إنفاذ القانون لم يرصد علاقة بين مطلق النار على ترامب وأي شريك أو متعاون أجنبي أو محلي.