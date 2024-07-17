ستة قتلى على الأقلّ في حريق مركز تجاري في الصين

توفي ستة أشخاص على الأقل في حريق بمركز تجاري في جنوب غرب الصين، حسبما ذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، فيما تم إنقاذ 30 شخصًا من داخل المركز.
وأوضحت الشبكة أنّه "تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث والإنقاذ".
وكان قد اندلع حريق في مركز تجاري بجنوب غرب الصين، وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الصيني وأخرى انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحبًا من الدخان الأسود ترتفع من المبنى الواقع في مدينة زيغونغ الواقعة على بعد 1600 كلم من العاصمة بكين في مقاطعة سيتشوان.
وشبّ الحريق في بداية فترة المساء في مركز تجاري يقع في الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 14 طابقًا، بحسب التلفزيون الرسمي.
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