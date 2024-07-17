"سرايا القدس": إسقاط مسيّرة للعدو في طولكرم واستخراج معلومات هامة وحساسة منها

أعلنت "سرايا القدس"- كتيبة طولكرم، التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، عن "إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو الصهيوني أثناء تنفيذها مهمة استخباراتية في سماء مخيم نور شمس في شرق طولكرم".
وقالت "قام مهندسونا بالتعامل معها واستخراج معلومات هامة وحساسة لدى الاحتلال الصهيوني".
من جهتها، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "مسيّرة سقطت في مخيم نور شمس في طولكرم بسبب عطل فنّي ولا خوف من تسريب معلومات منها".
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