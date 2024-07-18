شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدة دول أوروبية.. مقدونيا الشمالية تكافح حرائق الغابات بقنابل المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكافح مقدونيا الشمالية حرائق غابات وأدغال منذ عدة أيام وسط موجة جفاف ورياح عاتية ودرجات حرارة تصل إلى نحو 40 درجة مئوية في الظل.

ونقل موقع إم كي دي الإليكتروني عن ستوجانس أنجيلوف، رئيس هيئة الحماية المدنية قوله: إن رومانيا انضمت يوم الأربعاء إلى فريق دولي من رجال الإطفاء، إذ وفرت طائرتين، أسقطت إحداهما قنابل مياه تزن 5 أطنان.

وأضاف أنجيلوف أيضًا أن المعبر الحدودي على الطريق السريع المؤدي إلى اليونان بالقرب من بوجوروديشا أُغلق لأسباب أمنية جراء اندلاع حريق أدغال على الجانب اليوناني من الحدود. تضرر الشطر الشرقي واستطرد أنجيلوف أن العمليات تركز حاليًا على المنطقة الواقعة جنوب شرقي مقدونيا الشمالية القريبة من الحدود اليونانية.

وتضرر بشدة بشكل خاص الشطر الشرقي من مقدونيا الشمالية الواقعة في البلقان جراء عشرات من حرائق الأدغال.

ويساعد رجال إطفاء من تركيا وصربيا والجبل الأسود وسلوفينيا وكرواتيا، بجانب رجال الإطفاء من رومانيا، في مكافحة الحرائق بشكل أساسي باستخدام الطائرات المروحية.