دعا رئيس حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي يائير غولان قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتانياهو.
جاء ذلك في رسالة بعثها غولان إلى أحزاب المعارضة، وقال في كلمة متلفزة: “أدعو كل قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل مشترك لبحث سبل إسقاط الحكومة خلال الدورة البرلمانية الشتوية القريبة للكنيست (البرلمان)”.
وفي 22 من تموز الماضي بدأ الكنيست عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعود للانعقاد منتصف تشرين الأول المقبل، مع بدء الدورة الشتوية.
كما طالب غولان في كلمته المتلفزة، قادة المعارضة بـ”العمل المشترك”، وسط ما تشهده إسرائيل من “حالة طوارئ غير عادية”.
وتابع: “ننهار سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا ودستوريا، كل شيء ينهار من حولنا، لذا علينا العمل على إنقاذ إسرائيل، وأن نعمل معا بشكل منسق”.
وزاد قائلا: “نحن في ذروة الحرب، والاسرى الإسرائيليون في الأسر منذ 328 يوما، وهناك عشرات آلاف المهجرين، والاقتصاد ينهار، وضباط وجنود الاحتياط يقاتلون منذ وقت طويل ولا يرون ضوءا في نهاية النفق”.
وأوضح أنه رغم اختلافهم الكبير في الرأي، إلا أنهم يتفقون على أن استمرار السياسة الحالية سيؤدي إلى كارثة أمنية واقتصادية ستلحق ضرراً بالغاً بصمودنا كدولة”، وفق قوله.
وأشار إلى أنه “بعد مرور 11 شهراً على أكبر مجزرة منذ المحرقة، ما زالت الحكومة تقف وكأنها غير مسؤولة عن الفشل والإخفاقات المستمرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي دعا قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث سبل إسقاط نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.