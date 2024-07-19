شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على بالونات القمامة.. سول تبث دعاية بمكبرات الصوت تجاه بيونج يانج والان نبدء بالتفاصيل

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2000 بالون

الدمام - شريف احمد - نفذ الجيش الكوري الجنوبي دعاية بمكبرات الصوت تجاه كوريا الشمالية، ردًا على إطلاقها الأخير بالونات القمامة تجاه الجنوب.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيانات للصحفيين، إن البث استمر من مساء الخميس حتى صباح اليوم الجمعة، في مناطق قريبة من المكان الذي أطلقت منه البالونات، دون تقديم المزيد من التفاصيل، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتابعت هيئة الأركان أن "رد الجيش في المستقبل سيعتمد بشكل كامل على تصرفات كوريا الشمالية".واستأنف الجيش الكوري الجنوبي البث عبر مكبرات الصوت لأول مرة منذ التاسع من يونيو الماضي.وأطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس مرة أخرى بالونات يفترض أنها تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية.يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 2000 بالون من هذا النوع منذ أواخر مايو في خطوة انتقامية ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون والناشطون الكوريون الشماليون في الجنوب.