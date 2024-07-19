شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تعرقل صدور بيان أوروبي ينتقد قرار الاحتلال ضد إقامة دولة فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

حل الدولتين

الدمام - شريف احمد - عرقلت المجر صدور بيان مشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن رفض الكنيست الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.ولم يتمكن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نيتجة لذلك، إلا من إصدار بيان خاص به ينتقد فيه تصويت الكنيست.وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يأسف للقرار الذي مرره الكنيست" ويؤكد من جديد على التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين باعتباره الحل المستدام الوحيد.وسبق للمجر أن منعت صدور بيانات مشتركة أخرى للاتحاد الأوروبي من قبل. ولم يتضح السبب وراء منع المجر إصدار بيان نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي في هذه المناسبة.وأشار الدبلوماسيون إلى تمتع بودابست بعلاقات جيدة للغاية مع الاحتلال باعتباره سبب محتمل للموقف. وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد طور علاقات ودية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ عقود.وأعلنت الحكومة المجرية برئاسة أوربان بالفعل أن أي مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو لن يجر تنفيذها على أراضيها.