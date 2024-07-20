استهدف قصف مدفعي معادي اطراف بلدتي شيحين وام التوت، كما تعرضت بلدة حولا لقصف مدفعي وفوسفوري من مرابض الجيش الإسرائيلي، واشتعال النيران في المكان المستهدف.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي معادي يستهدف حولا واطراف بلدتي شيحين وام التوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.