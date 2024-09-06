شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: توطين صناعة إطارات السيارات يوفر مليار دولار سنويا من الواردات والان مع تفاصيل الخبر

‬‏تعد صناعة إطارات السيارات والمركبات المختلفة من أهم الصناعات التي تسعى مصر إلى توطينها خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلي، بالإضافة إلى توفير واردات كبيرة سنويا يتم استيرادها من العديد من الدول في الخارج وذلك من خلال المصانع الوطنية و بالشراكة مع القطاع الخاص.

‏كشف المهندس عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن توطين صناعة اطارات السيارات من أهم الصناعات التي يجب توطينها خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوطين الصناعة ودعم الصناعة، مشيرا انه من المهم أن تركز مبادرة أبدا الوطنية على تلك الصناعة الهامة، وأن تسعى إلى إدخال شراكة من القطاع الخاص المحلي أو الدولي إلى تلك الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلي بشكل كبير.

أضاف أن حجم الاستيراد من الإطارات يصل سنويا لنحو مليار دولار، بخلاف توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير لنحو مليار دولار أخري، مما يضيف 2 مليار دولار إلي الاقتصاد الوطني سنويا.

‏وأشار عماد حمدي، أن هناك ثمة العديد من الجهود لتوطين تلك الصناعة لكنها قوبلت بعدد من التحديات والعراقيل خلال الفترة الماضية، وبالتالي لابد من التركيز على صناعة إطارات السيارات بكافة أنواعها نظرا للاستهلاك الكبير للسوق المحلي المصري وتعد من الصناعات الهامة للأمن القومي لمصر؛ لتوفير مختلف مقاسات إطارات السيارات المتنوعة لكافة المؤسسات العاملة في مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع أوروبا وأفريقيا و تصدير إطارات السيارات بأسعار منافسة، مما يعزز من حجم الصادرات المصرية.