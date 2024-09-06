شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإمدادات النفطية لدول أوروبا لتصل لـ 3.61 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت الإمدادات النفطية لدول أوروبا في الربع الثاني من عام 2024 بنحو 70 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 3.61 مليون برميل يوميا حيث انخفضت الإمدادات من النرويج، وبالتحديد في شهر مايو، بسبب أعمال الصيانة المخطط لها، ليصل متوسط إنتاج النفط الخام إلى حوالي 1.7 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية الربع الثاني 2024.



وأسار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،انخفاض الإمدادات في المملكة المتحدة بشكل طفيف، لتستقر عند مستوى 0.6 مليون برميل يوميا في شهر يونيو 2024.



أما فيما يخص دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد انخفضت الإمدادات من دول أمريكا اللاتينية بحوالي 100 ألف برميل يوم خلال الربع الثاني من عام 2024. يأتي ذلك تزامناً مع تراجع إنتاج النفط الخام في البرازيل متأثراً بشكل رئيسي بأعمال الصيانة الموسعة ومشاكل التشغيل والانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول.



