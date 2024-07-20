النمسا: انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 64 % في يونيو الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي اليوم السبت أن بلاده نجحت في مخالفة الاتجاه الدولي في الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه في يونيو الماضي تم تقديم 1835 طلب لجوء في النمسا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 64 بالمائة.

وقال كارنر في تصريحات له اليوم السبت إنه بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي فإن طلبات اللجوء هناك لم تنخفض، إلا بالكاد مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الوزير أن المهربين يتجنبون حاليا النمسا ونشهد انخفاضًا كبيرًا في المعابر الحدودية غير القانونية، ونرى انخفاضًا كبيرًا في طلبات اللجوء، كما نشهد أيضًا انخفاضًا في عدد ما يسمى لم شمل الأسرة في مجال طلبات اللجوء.

وأكد وزير الداخلية النمساوي أنه عند مقارنة النصف الأول من العام مع نفس الفترة من العام الماضي، هناك تراجع كبير، وفي النصف الأول من عام 2023، تم تقديم 23142 طلب لجوء بينما في هذا العام 13479 طلب لجوء، أي 9663 طلبًا أو أقل بنسبة 42 بالمائة.