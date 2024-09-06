لعشاق التراث الوطني .. ليلة مع الأوركسترا السعودية في لندن (الموعد وأسعار التذاكر)

ياسر رشاد - القاهرة - تسافر الموسيقي السعودية إلى لندن في ليلة مع روائع الاوركسترا السعودية التي تقدم أبرز المعزوفات التراثية، والمزج بينها وبين الموسيقى البريطانية.

موعد حفل روائع الاوركسترا السعودية 2024

يقام الحفل يوم السبت 28 سبتمبر الجاري على مسرح ويستمينستر في العاصمة لندن، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

جولة عالمية للأوركسترا السعودية والمحطة الرابعة في لندن

يعتبر حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن المحطة الرابعة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي.

وتسعى هيئة الموسيقى السعودية من خلال تنظيم الحفل في لندن إلى الاستمرار في تحقيق نجاح كبير مماثل لما سبقه من نجاحات في باريس بقاعة دو شاتليه، وعلى المسرح الوطني بمكسيكو سيتي، وعلى مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن بمدينة نيويورك، وذلك لما تتميز به العاصمة البريطانية من إرثٍ تاريخي عريق، وثقافة غنية بمختلف ألوانها. وسيتاح للجمهور حضور الحفل من خلال رابط شراء التذاكر الذي سيُعلن عنه لاحقاً.

برنامج حفل روائع الأوركسترا السعودية 2024

وسوف تقدم الأوركسترا والكورال الوطني السعودي مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية التي تعكس التراث الثقافي والتنوع الفني في المملكة، إلى جانب مشاركة خاصة من الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وستتعاون الفرقتان في تقديم مزيجٍ مميز من الموسيقى السعودية والبريطانية خلال فقرات الحفل.

جولات الاوركسترا السعودية العالمية 2023

قامت الأوركسترا السعودية بجولة عالمية في العام الماضي، بدايةً من العاصمة الفرنسية باريس، ثم انتقلت إلى مدينة مكسيكو سيتي بالولايات المتحدة المكسيكية، قبل أن تحط رحالها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية، وأخيرًا على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن بمدينة نيويورك. وذلك تعزيزاً للتبادل الثقافي الدولي الذي يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.