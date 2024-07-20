قاسم هاشم توجه بالشكر لكل من بذل جهدا مباشرة لاعادة العمل بمحطة كهرباء مرجعيون

توجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم بالشكر لكل من بذل جهدا مباشرة لاعادة العمل بمحطة كهرباء مرجعيون بعد ان تعرضت لاضرار جسيمة بسبب الاعتداء الاسرائيلي المباشر، وما كانت المحطة لتعود للخدمة ما بين الليلة وصباح الغد ريثما تستكمل اخر الاعمال البسيطة، بعد ان تم الوصل مع معمل عبد العال.

ولفت هاشم الى إن اول من يستحق التقدير هم العمال المباشرين في محطة مرجعيون والعاملين كمتعهدين شركة الخدمات، والشكر لرئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء كمال حايك ولمدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية، ولكل فرد ساهم بأي جهد، ولاهلنا في القرى الحدودية ان حقهم على دولتهم ان تصلهم اقل حقوقهم في الكهرباء والمياه، وهم الذين يبذلون التضحيات صمودا وخسائر من اجل كرامة الوطن وحمايته.