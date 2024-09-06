أول حزمة أوروبية من لقاح جدري القرود تصل الكونغو

وأعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية روجر كامبا في نهاية شهر أغسطس، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بمتحور جدري القردة خلال أسبوع، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 610 حالات منذ بداية العام الحالي.

وأوضح أن الفترة نفسها شهدت تسجيل 1372 حالة جديدة يشتبه إصابتها بالمرض و206 إصابات مؤكدة، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات بالمرض يقدر حاليًا بـ 3.4%.