شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: سنفي بالتزاماتنا من الغاز تجاه عملائنا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لمواصلة ضخ إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء عقد العبور الحالي في نهاية العام.

وأوضح بوتين يوم الخميس، في جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة على ساحل المحيط الهادي في روسيا: "نحن وشركة جازبروم نريد الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الذين لدينا معهم عقود طويلة الأجل".

وأشار إلى أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بإجبار أوكرانيا على تمديد عقد العبور، وأن الدول الأوروبية، التي يمكنها ممارسة الضغط على كييف، تبدي اهتمامًا ضئيلًا.

إغلاق خطوط الأنابيب

وتابع بوتين أنه إضافة إلى ذلك، أغلقت بولندا خط أنابيب يامال الذي ينقل الغاز عبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا، ولم تُربط ألمانيا بخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمر تحت بحر البلطيق.



وكانت روسيا أوقفت عمليات ضخ الغاز عبر خط أنابيب يامال في مايو 2022، بعد أن رفضت بولندا التحول إلى السداد بالروبل.

ولطالما أثار بوتين مسألة نورد ستريم 2، كما فعل عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز ثم أوقفتها عبر نورد ستريم 1 في عام 2022، بدعوى وجود مشكلات فنية، وحدث هذا قبل أسابيع من الانفجارات التي ألحقت أضرارًا في خطوط الأنابيب في سبتمبر 2022.

وسجلت شركة جازبروم، التي تمتلك الدولة الروسية حصة أغلبية فيها، خسائر ضخمة العام الماضي.