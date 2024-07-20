الراعي بقداس عيد مار شربل: لبنان ارض قداسة واخوة وليس ارض حروب وتدمير وتهجير

اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى ان القديس شربل افتتح باب القديسين، واكد على ان لبنان ارض قداسة واخوة وليس ارض حروب وتدمير وتهجير، فلنسعى الى ابقائه ارض قداسة وصلاة.
ولفت الراعي خلال قداس لمناسبة عيد مار شربل في دير مار حوشب بقاعكفرا، الى الاصغاء الى القديس شربل.
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