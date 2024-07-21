ثلاثة قتلى و87 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 87 آخرون بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت مساء السبت الحُديدة، المدينة الواقعة غربي اليمن على البحر الأحمر، بحسب ما أفادت وكالة "سبأ"

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اليمنية تأكيدها "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة الى 3 قتلى و87 مصاباً".