وزير الطاقة الإسرائيلي: تقدم ملموس نحو إبرام صفقة ونحن الآن في أسبوعين مصيريين

اعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حديث للإذاعة الرسمية، عن "تقدم ملموس نحو إبرام صفقة ونحن الآن في أسبوعين مصيريين".

وفي وقت سابق، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤول في رئاسة الحكومة، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إجراء مشاورات مع الفريق المكلف بمفاوضات تبادل الأسرى قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة".

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "نتانياهو متردد في التصديق على صفقة مع حركة حماس قبل سفره إلى واشنطن".

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن "نتانياهو لم يأذن -حتى الآن- لفريق التفاوض بالعودة إلى العاصمة القطرية لاستئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة".