إصابة فرد بحرس الحدود اليوناني بطلق ناري قرب الحدود مع تركيا

أعلنت الشرطة اليونانية أن أحد أفراد حرس الحدود اليوناني تلقى علاجا في المستشفى بعد إصابته في إطلاق نار من قبل مجهولين على الشرطة التي كانت تقوم بدورية بالقرب من الحدود الشمالية لليونان مع تركيا.
وأكدت الشرطة في بيان، إن الطلقات أطلقت من الأراضي التركية بينما كان حرس الحدود اليوناني يحاول منع مهاجرين من العبور بشكل غير قانوني من تركيا إلى منطقة قريبة من نهر إيفروس على الجانب اليوناني.
وشددت الشرطة في بيانها على انها "تحقق السلطات اليونانية المختصة في الحادث".
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