ماستر كلاس و 6 عروض مسرحية في خامس أيام التجريبي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخامس من فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر الحالي على مسارح القاهرة، ماستر كلاس، واستمرار تقديم 6 ورش فنية، وتقديم 6 عروض مسرحية.

ففي تمام العاشرة صباحا، تستمر فعاليات ورشة "إلى الممثل.. ورشة تعريفية بطريقة ميخائيل تشيخوف الممثل والمخرج/ مع الممثل" ويقدمها الفنان عجاج سليم من (سوريا)، وفي التوقيت ذاته يستمر تقديم ورشة "السينوغرافيا واقعا وخيال" وتقدمها الفنانة شادية زيتون من (لبنان)، كما تقدم الفنانة أولجا بوزيلي من (اليونان) ورشة مسرح الابتكار الجماعي، ويقدم الفنان الإسباني رافاييل بينيتو في نفس الوقت ورشة "ورشة الانغماس الدرامي" وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، تستمر فعاليات ورشة "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور من (مصر)، وفي التوقيت ذاته ورشة "نقاش مع الراقص ومصمم الرقصات فرناندو ميلو".

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يقام ماستر كلاس "من المعبد إلى المسرح.. حوار في تتبع أصول المسرح" ويقدمه د. عمر المعتز بالله، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وفي تمام الساعة السابعة مساء، يشهد مسرح الغد عرض "حيث لا يراني أحد" من (مصر)، وفي التوقيت نفسه يُقدم عرض "فطائر التفاح" من (المغرب) على مسرح الفلكي، وقي الثامنة مساء يقدم عرض "الظل الأخير" من (السعودية) على المسرح القومي، وفي تمام التاسعة مساءً يُقدم عرض "Elevator" من (رومانيا)، في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وعلى مسرح السامر يقدم عرض "Bab(b)el" في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعلى مسرح الهناجر يقدم في تمام الساعة العاشرة عرض "ماكبث المصنع".