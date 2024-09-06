الاحتلال يبتر أصابع شاب ومستعمرون يحرقون مركبة وسقوط شهداء

ياسر رشاد - القاهرة - تحمل مشاهد الإبادة الجماعية والحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مغتصب الأراضي الفلسطينية، والتي تنقلها وسائل الإعلام الفلسطينية، حجم المأسوية والدموية والهمجية الوحشية التي تتعمد قوات الاحتلال ارتكابها في الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع الدول مدعية الحرية والعدالة الإنسانية.

ولكن ستظل تلك المشاهد عنوان لإيمان وأحقية الفلسطينيين لأرضهم كما تعكس صمود شعب يواجه مصيره بكل رضا بعد أن تخلت عنهم أكبر دول العالم صاحبة الازدواجية في المعايير.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدن الفلسطينية وقطاع غزة بالتحديد، ونستعرض ما وقع مطلع فجر اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر، بعدد من المناطق، ففي قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب بطريقة وحشية على شاب .

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا عند مدخل قرية شقبا المجاورة لقرية دير أبو مشعل، واعتدت بالضرب الوحشي على الشاب بلال رباح دار عطا أثناء مروره، وقامت بكسر أصابع يده، وإغلاق باب الجيب عليها، ما تسبب ببتر إصبعين، وكسر اثنين آخرين، حيث جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

مستعمرون يخطون شعارات عنصرية في رام الله اليوم

كما شهد فجر اليوم قيام مستعمرون بإحراق مركبة، وكتابة شعارات عنصرية، خلال هجوم لهم على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من المستعمرين أحرقوا مركبة تعود للمواطن محمد جميل شومان، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلة زعيتر.

وعلى جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب حمزة عبد الله شرارة (٢٥ عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

استشهاد مواطنين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي وحشي على غزة

فيما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرون، إثر قصف قوات الاحتلال منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكان قد استشهد في وقت سابق من الساعات الأولى من اليوم، 6 مواطنين وأصيب 5 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهدت سيدة وابنتها وأصيب وفقد آخرون تحت الركام، فجر اليوم ، في قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحداد بمحيط المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وكان قد استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرون، في وقت سابق فجر اليوم، إثر قصف قوات الاحتلال منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الزيتون

وللمرة الثانية على التوالي خلال ساعات، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.