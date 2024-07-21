خارجية أميركا نصحت رعاياها بعدم السفر إلى بنغلادش

نصحت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها بعدم السفر إلى بنغلادش، مشيرة إلى أنّها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا حيث تجري احتجاجات شعبية عنيفة.

واكدت الخارجية في تحذير للرعايا الأميركيين إنّه "ينبغي على المسافرين أن لا يسافروا إلى بنغلادش بسبب الاضطرابات المدنية المستمرة في العاصمة دكا".

وأضافت أنّها ستسمح للموظفين الأميركيين غير الأساسيين في هذا البلد وأفراد أسرهم بمغادرته طوعاً.

وتشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنّه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاماً.